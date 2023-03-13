13 марта премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Албании Байрамом Бегаем, находящимся с визитом в Азербайджане.

Как сообщили в Кабинете министров, на встрече было подчеркнуто значение X Глобального Бакинского форума, высоко оценено участие президента Албании в специальной сессии, посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Было отмечено историческое значение государственного визита президента Ильхама Алиева в Албанию в ноябре прошлого года с точки зрения развития отношений между двумя странами.

На встрече было выражено удовлетворение успешным развитием азербайджано-албанского сотрудничества во многих сферах, обсуждены перспективы связей в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, сельскохозяйственной, гуманитарной и других сферах.