14 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ожидается усиление северо-западного ветра.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 6-8° тепла, днем до 11° тепла.

Атмосферное давление повысится с 763 мм рт.ст. до 768 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в отдельных восточных районах возможен небольшой дождь, местами туман, западный ветер в отдельных местах будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 6-10° тепла, днем — 15-20° тепла, в горах ночью — 0-5° тепла, днем — 8-13 ° тепла.