Государственный экзамен в высших учебных заведениях отменен. Об этом сообщил заведующий научным сектором Министерства науки и образования Турхан Сулейман.

Он отметил, что в новом стандарте образования отсутствует понятие государственного экзамена: «Студенты, обучающиеся в этом году на I и II курсах высших учебных заведений, не будут сдавать государственный экзамен по окончании вуза. Государственный экзамен сдают обучающиеся по старому стандарту».

Как заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев, отмена госэкзаменов в вузах — вопрос не новый. Это было в утвержденном образовательном стандарте 2020 года.