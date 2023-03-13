Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили реализацию трехсторонних договоренностей России, Армении и Азербайджана.

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

«Рассмотрены практические аспекты реализации всего комплекса известных договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 гг., включая шаги по обеспечению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе, восстановлению экономических и транспортных связей в регионе и подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном», — говорится в сообщении.

Российский лидер подчеркнул необходимость конструктивного решения всех возникающих вопросов по Карабаху в тесном контакте сторон с миротворцами РФ.