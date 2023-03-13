Папа Римский Франциск записал первый подкаст Popecast, который опубликован в понедельник на портале Vatican News по случаю 10-летия его избрания на папский престол.

В беседе с журналистом понтифик признается, что вспоминает события 10-летней давности «как будто это было вчера». «Время летит, когда хочешь встретить сегодня, оно уже вчера, но еще и не завтра», — сказал Франциск.

Он признался, что больше всего его ранят войны. «Были плохие моменты, и все связаны с монстром, генерирующим человеческое страдание — войной. Меня мучает, когда умирают эти ребята — русские и украинцы, неважно, кто именно. Они не возвращаются [к матерям]», — сказал понтифик.

К своему юбилею папства он пожелал мира: «человеческое братство, слезы — потому что не надо забывать плакать, сострадать, но и не забывать улыбаться».