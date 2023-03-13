Иран готов поделиться с Беларусью своим опытом противостояния санкциям.

Об этом президент Ирана Эбрахим Раиси заявил на встрече с представителями СМИ по итогам переговоров в Тегеране с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы готовы делиться нашим опытом в этом направлении», — сказал Эбрахим Раиси.

Президент Ирана подчеркнул, что нынешний визит белорусского лидера может стать отправной точкой в развитии двусторонних отношений. По итогам переговоров главы государств подписали дорожную карту всестороннего сотрудничества между странами на 2023-2026 годы. Документ предусматривает развитие взаимодействия Беларуси и Ирана в политической, экономической, консульской, научно-технической сферах, а также в сферах образования, культуры, искусства, СМИ и туризма.