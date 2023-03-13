На политическом поле Азербайджана — ожидаемая сенсация. Администрация президента Азербайджана, как сообщает Minval, предложила армянам Карабаха провести новую встречу для продолжения контактов по реинтеграции, а таке обсуждения вопросов реализации инфраструктурных проектов в Карабахе. Встречу предполагается провести в Баку.

Добившись отставки Рубена Варданяна, Азербайджан не просто наращивает активность на переговорном треке с карабахскими армянами. Как показывают нынешние встречи, в Баку слов на ветер не бросают, а озвученные политические обещания выполняются. Азербайджан по сути протягивает сепаратистам «пальмовую ветвь», которая обозначает и мир, и воинский триумф одновременно.

Выступая на Глобальном форуме, проходившем в Баку, президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул: «Каждый, кто знаком с реальной ситуацией в Азербайджане, может подтвердить, что Азербайджан — страна с высоким уровнем религиозной и этнической толерантности, где представители различных этнических групп, различных конфессий, живут в мире и с достоинством. Поэтому я уверен, что жизнь армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, будет намного лучше, чем во времена оккупации. У каждого конфликта своя история, своя динамика и свой конец. Но важно то, что споры между странами решаются на основе международного права, территориальная целостность и суверенитет не могут быть изменены силой. Это позиция Азербайджана».

Именно с этой позиции Азербайджан и ведёт диалог с армянами Карабаха.

Более того, показательна и повестка дня. Инфраструктурные проекты, которые Азербайджан готов обсуждать со своими гражданами — армянами Карабаха, могут подразумевать — и, скорее всего, подразумевают! — «переключение» на Азербайджан снабжения зоны временного размещения РМК газом, электроэнергией, водой, восстановление нормальной работы Сарсангской ГЭС и т.д. Словом, Азербайджан предлагает армянам Карабаха возвращение к нормальной жизни — без перебоев со светом и газом зимой и водой — летом, без талонов на продукты и самое главное, без угрозы новой войны.

Выбор теперь за самими армянами Карабаха.

Отдел политики Minval.az