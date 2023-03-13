Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил своего иранского коллегу Ибрахима Раиси за усиление сотрудничества двух государств, передает БелТА. В ходе визита в Тегеран и встречи с иранским президентом он отметил, что подобное стало возможным благодаря лидеру республики.

«Скажу честно, может быть, даже и по моей причине, по причине Беларуси, мы несколько ослабили внимание к иранскому государству <…> нам нужно было прожить этот период — период, может быть, не столь интенсивных отношений. Этот период характеризуется тем, что мы поняли, насколько мы нужны друг другу, насколько тесно мы должны сотрудничать в этом мире», — добавил Лукашенко.

В то же время Раиси указал, что Беларусь и Иран постоянно усиливают свое взаимодействие. Он также добавил, что наблюдает определенный прорыв в отношениях двух государств.

«Ваш визит в Иран придаст серьезный большой импульс развитию наших двусторонних отношений», — подчеркнул Раиси.

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11:21 Встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Ирана Эбрахимом Раиси проходит 13 марта в Тегеране.

Местом встречи глав государств выбрана резиденция Джомхури в дворцово-парковом комплексе Саадабад. По протоколу переговорам президентов предшествовала церемония официальной встречи.

Эбрахим Раиси приветствовал Александра Лукашенко перед входом в резиденцию. Обменявшись рукопожатиями, главы государств заняли место на подиуме.

После заслушивания гимнов и церемониала с участием роты почетного караула Александр Лукашенко и Эбрахим Раиси направились к месту размещения официальных делегаций Беларуси и Ирана, а затем ушли на переговоры.

По традиции встреча президентов пройдет сперва в узком, а затем — в расширенном формате.