В системе приема студентов в вузы существуют проблемы.

Об этом министра науки и образования Эмин Амруллаев сказал в ходе общественных слушаний, проводимых по законопроекту «О высшем образовании», передает АПА.

Он подчеркнул, главная из них – это выбор специальности: «Абитуриент отмечает несколько специальностей, и если он не проходит по одной, то проходит по другой специальности. В результате, если абитуриент хочет поступить на специальности по биологии и химии, в конечном итоге поступает по другой специальности. В 95% абитуриенты поступают так. В результате те, кто не хотел быть врачом, становятся врачами».