Обстановка в Бахмуте очень тяжелая, ВСУ «подкидывают бесконечные резервы». Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, сообщает ТАСС.

«На Бахмуте обстановка тяжелая, очень тяжелая, противник грызется за каждый метр и чем ближе мы к центру города, тем тяжелее бои, тем больше артиллерия работает по нам, тем больше танков. Украинцы подкидывают бесконечные резервы. Но мы идем вперед и будем идти вперед и славу русского оружия не посрамим», — приводятся слова Пригожина в воскресенье в Telegram-канале его пресс-служба.