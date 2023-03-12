Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о восстановительных работах в регионах, пострадавших от разрушительных землетрясений 6 февраля с эпицентром в турецком Кахраманмараше, сообщает «Анадолу».

Глава государства заявил, что февральские землетрясения стали крупнейшим стихийным бедствием последнего столетия.

«Землетрясения причинили огромный ущерб транспортной инфраструктуре. Несмотря на это, правительство Турции немедленно мобилизовало все силы для помощи пострадавшим гражданам. Были мобилизованы все спасательные бригады для спасения граждан из-под завалов. Тысячи фур с гуманитарной помощью доставлялись со всей территории страны, чтобы обеспечить граждан в зоне бедствия продуктами питания и предметами первой необходимости», — сказал он.

Турецкий лидер напомнил, что аэропорт Хатая был восстановлен в течение одной недели, что также важно для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Эрдоган выразил благодарность странам, которые протянули руку помощи Турции после землетрясений 6 февраля.

Он подчеркнул, что 90 стран направили спасательные бригады и медиков в Турцию.

Президент рассказал, что в первые дни после землетрясения приоритетом были поисково-спасательные работы, однако в настоящий момент ведутся работы по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Глава государства также рассказал о восстановительных работах в зоне бедствия.

«Работы по оценке ущерба от землетрясений продолжаются. На данный момент в Хатае планируется строительство 183 тыс. единиц жилья и 15 тыс. сельских домов. В Кырыкхане будут построены 15 785 единиц жилья», — сказал он.

Эрдоган также рассказал, что в пострадавших от февральских землетрясений регионах установлены 426 тыс. палаток, в ближайшие 2 месяца будут установлены 100 тыс. контейнерных домов.