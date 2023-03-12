Многотысячный митинг проходит в воскресенье на центральной афинской площади Синтагма (Конституции) у стен парламента Греции в связи с катастрофой пассажирского поезда в ночь на 1 марта у города Лариса, в которой погибли 57 человек, десятки были ранены.

Как передает ТАСС, организаторами акции выступили профсоюзы государственного и частного секторов, организации студентов и учащихся, различные общественные объединения, Компартия Греции, призвавшие жителей города прийти в воскресенье на массовый митинг у парламента Греции, чтобы выразить возмущение халатностью властей и железнодорожной компании, не установивших на ряде участков железных дорог страны автоматическую систему управления движением поездов, которая могла бы предотвратить данную трагедию.

Вся площадь Синтагма и прилегающие улицы заполнены людьми, которые скандируют лозунги и требуют наказать виновных. Некоторые держат перечеркнутые красными полосами фотографии премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и других членов правительства. У протестующих в руках плакаты с лозунгами «Долой правительство!», «Не дадим забыть это преступление!», «Приватизация убивает!», «Не позволим скрыть преступление!», «Погибли студенты!», «Не допустить повторения трагедии!», «Народ победит!». Организаторы акции потребовали беспристрастного расследования властями причин аварии и наказания виновных.

Очередной массовый митинг профсоюзов государственного и частного секторов назначен на 16 марта, он будет сопровождаться суточными забастовками трудящихся.