Семь F-35 и два F-15 ВВС Израиля примут участие в военно-воздушных учениях «Красный флаг» (Red Flag) ВВС Соединенных Штатов, которые начинаются 12 марта на американской базе Неллис в штате Невада.

Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Сегодня начнутся учения «Красный флаг» под руководством ВВС США. Учения пройдут на базе ВВС США Неллис в Неваде. Впервые в учениях на территории США примут участие семь самолетов F-35 ВВС Израиля и два самолета F-15 ВВС Израиля», — говорится в заявлении.

В израильской армейской пресс-службе добавили, что учебные маневры в Неваде продлятся две недели и «будут охватывать широкий спектр сценариев», включая «дальние воздушные миссии, завоевание превосходства в воздухе в регионе, совместные удары с воздуха, оборону района, перехват самолетов противника, полеты на малых высотах и полеты в районах, насыщенных средствами ПВО». Кроме того, будут отрабатываться совместные дозаправки в воздухе, в ходе которых «самолеты-заправщики ВВС Израиля будут дозаправлять американские истребители», а «самолеты ВВС Израиля F-35 будет дозаправляться американским самолетом КС-135 Stratotanker».