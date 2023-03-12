На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории поселка Гилязи Хызинского района, сообщает пресс-служба МЧС.

Для проверки информации на территорию была немедленно привлечена группа быстрого реагирования по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

После проведения совместно с сотрудниками правоохранительных органов соответствующих мер безопасности было установлено, что боеприпасы, обнаруженные при осмотре места происшествия, включают пригодные к применению 40 единиц 125-мм танковых снарядов ОФ 26, 120-мм минометный и 100-мм артиллерийский снаряд.