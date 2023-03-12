Завершена сделка по закупке российских многоцелевых истребителей Су-35 в Иране, сообщает IRNA.

Ираном подписан контракт на закупку российских истребителей Су-35. Отмечается, что количество самолетов не указывается. При этом известно, что данное соглашение было подписано уже после окончания оружейного эмбарго НАТО. Никаких нарушений со стороны Ирана нет.

Также в Израиле заявили, что Российская Федерация поставит иранским ВВС 24 истребителя Су-35 которые ранее должны были быть переданы Египту. Западные специалисты считают, что только российские истребители Су-35 способны противостоять американским F-35 которые находятся на вооружении в Израиле.