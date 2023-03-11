Польша строит самую большую сухопутную армию в Европе.

Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

В материале говорится, что польские власти намерены тратить на оборону 4% своего ВВП, что вдвое превышает средние нормативы НАТО.

Помимо того, программа модернизации Польши включает покупки 1 000 танков у Южной Кореи, 250 — у Соединенных Штатов, 600 самоходных гаубиц, 18 пусковых установок HIMARS, 288 систем реактивных систем залпового огня (РСЗО) и 48 боевых самолетов FA-50 у Южной Кореи, а также 96 вертолетов AH-64E Apache.

Согласно данным публикации, в общей сложности Польша разместила заказы на поставку вооружений на сумму более $117 млрд до 2035 года, при этом оборонный бюджет на 2023 год составляет максимальные $26 млрд. Помимо того, в Польше намерены увеличить численность армии вдвое — до 300 000 человек.