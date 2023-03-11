Система ПВО Patriot сможет сбивать не только баллистические ракеты, но и авиацию РФ на расстоянии до 150 километров.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, описывая отличие этих установок от тех, которые уже имеются на вооружении.

«Patriot — это комплекс дальнего радиуса действия, а у Украины нет таких дальнобойных зенитных систем», — сказал Игнат.

По его словам, у ВСУ есть комплекс «Бук-М1», имеющий дальность действия до 40 километров. С-300 работает на дальности до 70 км.

Такой же радиус действия, как и у Patriot, имеет система SAMP/T, которую Украина скоро должна получить от Франции и Италии.

Игнат добавил, что РФ использует авиацию в прифронтовых зонах на севере и юге Украины. С нее наносят удары ракетами и барражирующими управляемыми авиационными бомбами. Авиация подлетает на дистанцию 30-40, 50-60 километров к границам Украины и сбрасывает такие бомбы. Наличие комплексов Patriot или SAMP/T сможет отогнать вражеские самолеты от границ Украины, уверен Игнат.