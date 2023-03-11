Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает план ужесточения правил экспорта оборудования для производства полупроводников в Китай, пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

По данным агентства, администрация главы государства оповестила производителей, что объявление об этом сделают в апреле. Инициатива продвигается с целью помешать китайской промышленности выпускать собственные микросхемы.

Согласно новым правилам, увеличится количество пунктов в списке товаров, для экспорта которых потребуется получение специальных лицензий. Также Соединенные Штаты намерены координировать свои действия с Нидерландами и Японией — ключевыми производителями чипов. При этом Вашингтон пойдет на ограничения, даже в случае отказа Токио и Амстердама.