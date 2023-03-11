Папа Римский Франциск заявил, что готов поехать в Киев при одном условии — если он поедет и в Москву. Об этом он рассказал в интервью для La Nation.

«Я готов поехать в Киев и я хочу туда поехать. Но сделаю это при условии выезда в Москву. Я еду в оба места или не еду ни в одно», — заявил понтифик.

Папа Римский также посчитал маловероятной встречу президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Однако он допустил, что будет организована всемирная встреча делегатов.

Также Папа Римский назвал Путина «культурным человеком».

«С ним можно поговорить на высоком уровне. Это культурно», — заявил понтифик.

Он также вспомнил разговор с Путиным о литературе. Как отметил папа Римский, лидер РФ является человеком, «который не только говорит по-русски, но и прекрасно говорит по-немецки и по-английски».

«Культура — это нечто приобретаемое, а не нравственная профессия. Это две разные вещи», — сказал Франциск.