ЗАО «Азербайджанские железные дороги» открывает дополнительный рейс на 18 и 19 марта с учетом возросшего пассажиропотока по маршруту Баку-Агстафа в связи с праздником Новруз.

Как сообщили в ведомстве, первый скоростной поезд, отправляющийся из Баку в 08:25 утра, прибудет в Агстафу в 13:20, а второй поезд, отправляющийся в 08:45, — в 13:40.

Если для возвращения в столицу после праздничных каникул пассажирам, следующим по маршруту Баку-Агстафа, потребуется дополнительный рейс, он будет организован в соответствующем порядке.

Отметим, что время в пути скоростного пассажирского поезда из Баку в Агстафу составляет 4 часа 55 минут. Средняя скорость поезда 100 км/ч.