Коалиционное правительство Германии не договорилось о создании Совета национальной безопасности из-за разногласий о том, кто возглавит этот орган и как он будет работать, сообщила газета Der Spiegel.

Дискуссия о создании совета касается обсуждения новой стратегии национальной безопасности. Принятие стратегии должно было состояться к Мюнхенской конференции 17 февраля. По данным Der Spiegel, этого не произошло из-за разногласий между Олафом Шольцем и Анналеной Бербок. Стороны не могут договориться по поводу оборонных расходов. В частности, «Зеленые» скептически относятся к планам партии Шольца закрепить в стратегии целевой показатель расходов на оборону в размере 2% ВВП.