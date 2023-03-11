X Бакинский Глобальный форум завершил свою работу, в рамках форума была проведена последняя панель с участием молодых лидеров.

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Модератор панели Катерина Ющенко (первая леди Украины с 2005 по 2010 год), выступая, сказала, что диалог для обсуждения важных вопросов очень важен для нынешних лидеров, но для будущих лидеров он еще важнее.

По ее словам, нынешние и бывшие дипломатические представители, конечно, запомнят здешние дискуссии, но представители молодежи применят то, чему научились на этом форуме в Баку.

Она добавила, что молодые лидеры предпринимают соответствующие шаги, делая выводы из ошибок бывших лидеров.

В рамках панельной дискуссии представители молодежи из Латвии, Украины и Азербайджана обсудили проблемы безопасности, войну России в Украине и ее последствия, политику разоружения и проблему беженцев.