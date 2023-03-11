Община Западного Азербайджана направила письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

«Как известно, Община Западного Азербайджана, опираясь на международное право, разработала концепцию безопасного и достойного возвращения. Община полна решимости добиться процесса возвращения мирным путем и выбрала для его осуществления путь диалога. В этой плоскости Община по политико-дипломатическим каналам разъясняет свою позицию международным организациям и соответствующим государствам. Несомненно, важной частью проводимого в политической плоскости процесса возвращения должен составить диалог с правительством Армении. Сохраняя в исторической памяти великие бедствия, совершенные против нас армянской стороной, мы признаем, что путь к обеспечению мира и развития лежит через диалог и примирение. С этим намерением наша Община направила письмо премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну, в котором призвала его начать диалог по вопросу возвращения», — говорится в письме.