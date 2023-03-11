Конгресс в Вашингтоне заинтересован в разработке стратегии для черноморского региона, которая должна быть создана в партнерстве со странами из этого региона, об этом в интервью телеканалу Digi 24 заявила посол США в Бухаресте Кэтлин Кавалек.

«Черноморский регион всегда был важен, но война сделала его еще более важным и подчеркнула необходимость сотрудничества в регионе. Конгресс в Вашингтоне заинтересован в разработке стратегии в партнерстве со странами региона для решения таких вопросов, как свобода судоходства, оборона и сдерживание, обмен информацией, экономическое развитие», — заявила она.

По ее словам, США поддерживает связь с партнерами по этой теме. В ближайшее время состоится очередное заседание Стратегического диалога с Румынией, американская делегация прибудет в Бухарест на следующей неделе.