Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин решил баллотироваться в президенты Украины.
«Я принял решение в 2024 году баллотироваться в президенты Украины. Я буду конкурировать с президентом Зеленским и Порошенко», — заявил Пригожин.
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин решил баллотироваться в президенты Украины.
«Я принял решение в 2024 году баллотироваться в президенты Украины. Я буду конкурировать с президентом Зеленским и Порошенко», — заявил Пригожин.
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