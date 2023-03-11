Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин решил баллотироваться в президенты Украины.

«Я принял решение в 2024 году баллотироваться в президенты Украины. Я буду конкурировать с президентом Зеленским и Порошенко», — заявил Пригожин.