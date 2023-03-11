Жители Германии крайне неохотно относятся к союзническим обязательствам, вытекающим из членства в НАТО. Согласно результатам опроса, проведенного Институтом социологических исследований в Алленсбахе по заказу газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, лишь 45 процентов респондентов высказались за то, чтобы Германия оказала военную поддержку другой стране НАТО в случае нападения на нее.

Против такой помощи союзнику по Североатлантическому альянсу, подвергшемуся нападению, выступили 35 процентов опрошенных. Остальные 20 процентов затруднились ответить на вопрос социологов.

Опрос выявляет большие различия между востоком и западом Германии: в восточной части страны против военной поддержки партнеров по НАТО в случае нападения выступает относительное большинство — 49 процентов, тогда как в западной части этот показатель составляет 32 процента. Только 30 процентов немцев на востоке поддерживают такое участие по сравнению с 48 процентами на западе.