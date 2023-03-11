Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Китая Си Цзиньпину в связи с переизбранием на пост председателя КНР.
Информацию об этом распространила пресс-служба Президента.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Китая Си Цзиньпину в связи с переизбранием на пост председателя КНР.
Информацию об этом распространила пресс-служба Президента.
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