Сегодня существует угроза региональной стабильности, Ближнему Востоку, и эту угрозу представляет Иран, заявила министр разведки Израиля Гила Гамлиэль на X Глобальном Бакинском форуме.

Она отметила, что Иран довел обогащение урана 84% и заявил, что якобы это произошло по ошибке. Но Иран лжет МАГАТЭ и международному сообществу.

«Иран лжет своему народу. Отсюда я обращаюсь ко всем международным организациям, посмотрите на давление на женщин в Иране. Сегодня в иранских школах девочек отравляют, на женщин, девушек оказывают давление. Почему? Потому что они хотят свободы, равенства», — сказала она.