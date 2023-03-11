Ведущий Би-би-си Гари Линекер, который критиковал иммиграционную политику правительства в Твиттере в Англии, был уволен до тех пор, пока не согласился с учреждением. В заявлении говорилось, что использование Линекером социальных сетей нарушает корпоративные правила.

В Великобритании ведущий BBC Гари Линекер был уволен после критики иммиграционной политики правительства. Согласно заявлению Би-би-си, программа Линекера «Матч дня» , в которой на этой неделе критиковался правительственный законопроект о прекращении нелегальной миграции, была прекращена из-за сравнения его с Германией 1930-х годов.

На днях 62-летний Линекер раскритиковал закон о нелегальных мигрантах — его еще только могут принять в Великобритании. В планы правительства страны входит сокращение числа нелегальных мигрантов, в частности, прибывающих в страну на плотах через пролив Ла-Манш. Законопроект включает невозможность предоставления таким мигрантам убежища, а также высылку нелегальных мигрантов из Великобритании с последующим запретом на въезд в страну и невозможность получения гражданства в будущем.

«Большого наплыва [беженцев] нет. Мы принимаем гораздо меньше беженцев, чем другие крупные европейские страны. Это невероятно жестокая политика [правительства Великобритании], направленная против наиболее уязвимых людей, с риторикой, которая не отличается от той, что использовалась Германией в 30-е годы. Или со мной что-то не так?» — написал Линекер в твиттере, осуждая законопроект.

Красная карточка, показанная цензурой Линекеру, возмутила британскую общественность.

«Все знают, что значит для меня программа Match of the Day. Но я сказал BBC, что завтра не появлюсь в эфире. Солидарность», — написал в твиттере популярный телеэксперт, экс-нападающий «Арсенала» Иан Райт.