Этот шаг может удвоить количество оборудования, для экспорта которого требуются лицензии.

Администрация президента США работает над дальнейшим ужесточением ограничений на экспорт оборудования для производства полупроводников в Китай.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Отмечается, что правительство США проинформировало американские компании о своих намерениях и отметило, что планирует объявить о новых ограничениях уже в следующем месяце.

Правила могут удвоить количество оборудования, экспорт которого потребует специальных лицензий, что создаст новые препятствия для производителей оборудования, таких как Applied Materials.

Сейчас администрация Байдена планирует координировать действия с правительствами Нидерландов и Японии, двух других ключевых стран для производства микросхем. По словам источника, знакомого с планами властей, США не планируют смягчать свои планы, если другие страны введут более слабые правила.

Около 17 видов оборудования, необходимого для производства полупроводников, в настоящее время требуют лицензирования, особенно если их пытаются купить китайские клиенты. По словам источников, это количество должно удвоиться, учитывая ограничения, введенные Японией и Нидерландами.

В США есть три основных производителя микросхемного оборудования: Applied Materials, KLA и Lam Research. Вместе с японской Tokyo Electron и нидерландской ASML Holding они доминируют в отрасли. Без доступа к их лучшим продуктам невозможно построить линии, способные производить самые современные чипы.

Ограничения дорого обошлись индустрии. Американские компании были вынуждены предупредить инвесторов, что потеря доступа к китайскому рынку обойдется им в миллиарды долларов дохода.