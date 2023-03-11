Сегодня в Азербайджане существует сильная государственная политика в отношении детей, семей. Об этом заявила председатель Комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова на церемонии открытия 5-го юбилейного конгресса «Разные индивиды», посвященного людям, нуждающимся в особой заботе.

Она заявила, что важно активное участие детей, страдающих аутизмом, в жизни общества: «Я верю в будущее детей с аутизмом. Выражения «дети с ограниченными возможностями», «школа-интернат» законодательно будет запрещено использовать. Мы всегда рядом с детьми, которые нуждаются в поддержке. Им уделяется особое внимание».