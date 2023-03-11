Вопросы, обсуждаемые на Глобальном Бакинском форуме, превращаются в рекомендации, а рекомендации представляются международному сообществу. Форум доказал свою успешность за последние 10 лет.

Об этом заявил помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«В мире есть такое понятие, как Давосский форум. Там обсуждаются экономические проблемы. А обсуждаемые здесь вопросы становятся рекомендациями, а рекомендации представляются международному сообществу», — сказал Х.Гаджиев, которого цитирует «Репорт» со ссылкой на Haber Global.