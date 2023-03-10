Рады участию в этом очень важном форуме. Поздравляю президента Ильхама Алиева с невероятно динамичной речью на открытии форума.

Об этом сказал бывший член Палаты общин Канады Мак Харб. Его слова приводит «Азертадж».

Отметив, что президент Ильхам Алиев говорил о значении международного сотрудничества в рамках независимости и территориальной целостности Азербайджана, Мак Харб сказал: «Мы находимся здесь благодаря руководству президента Ильхама Алиева. Он превратил Азербайджан в страну-лидера региона, являющуюся примером для других государств мира».