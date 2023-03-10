Евросоюз приветствует подписание Азербайджаном протокола Европейской конвенции по правам человека, запрещающего смертную казнь во всех случаях. С данным заявлением выступил пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике и вопросам безопасности Петер Стано.

По его словам, эту конвенцию уже подписали все 46 членов Совета Европы.

«В принципе, Европейский Союз твердо и безоговорочно выступает против смертной казни во всех случаях. Это жестокое и бесчеловечное наказание, представляющее собой унижение человеческого достоинства и неприкосновенности и оно не сдерживает преступление.

В мире наблюдается тенденция отмены смертной казни, и ЕС продолжит свою деятельность по отмене смертной казни в оставшихся немногих странах, в которой она все еще применяется», — подчеркнул Петер Стано.