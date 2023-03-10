«Россия могла заполучить на поле боя некоторую часть оружия и оборудования, предоставленного США и НАТО, и отправить их в Иран. Там, по мнению США, Тегеран попытается перепроектировать системы».

Об этом пишет CNN со ссылкой на четыре информированных источника.

По их словам, за последний год зафиксировано несколько случаев, когда российские силы захватили переносное оружие, включая противотанковые комплексы Javelin, которые украинские силы время от времени были вынуждены оставлять на поле боя.

Источники отмечают, что во многих из этих случаев Россия отправляла оборудование в Иран для разборки и анализа, чтобы, вероятно, иранские военные попытались создать свою собственную версию оружия.

Россия считает, что поставки трофейного западного оружия Ирану будут стимулировать Тегеран продолжать поддерживать войну России в Украине.

Официальные лица США не считают, что проблема имеет широкое распространение или является систематической, а украинские военные с самого начала войны взяли за правило сообщать Пентагону о любых потерях техники, предоставленной США. Тем не менее официальные лица США признают, что этот вопрос сложно отследить.

Пока неизвестно, удалось ли Ирану успешно перепроектировать какое-либо американское оружие, захваченное в Украине, но Тегеран уже демонстрировал высокое мастерство в разработке систем вооружений на основе американского оборудования, захваченного в прошлом.