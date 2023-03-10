По оценкам британской военной разведки, перерывы между ракетными ударами России по Украине стали продолжительнее из-за нехватки ракет у россиян.

В ежедневной сводке, опубликованной министерством обороны Великобритании в Twitter, говорится, что 9 марта Россия нанесла не менее 80 ударов ракетами дальнего радиуса действия по критически важной инфраструктуре Украины. Во время атаки, по данным разведки, были использованы крылатые ракеты, ракеты ПВО класса «земля-земля», иранские дроны-камикадзе и необычно большое количество гиперзвуковых баллистических ракет воздушного базирования. Это была первая крупная волна российских ракетных ударов с 16 февраля и, вероятно, одна из крупнейших с декабря прошлого года, отмечается в сводке.

«Интервал между волнами ударов, вероятно, увеличивается, потому что России сейчас необходимо накопить критическую массу новых ракет, произведенных непосредственно в промышленности, прежде чем она сможет обеспечить достаточно мощный удар, чтобы надежно подавить украинскую противовоздушную оборону», — пишут британские военные.