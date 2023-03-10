Собака-спасатель по кличке «Джуна», доставленная в Турцию кинологами из Азербайджана в составе поисково-спасательной бригады, помогла спасли из-под завалов обрушившихся домов трех человек.

Азербайджанским спасателям удалось спасти из-под завалов в целом 53 человека.

Вместе со спасателями в Турцию были направлены кинологи с 8 собаками, благодаря помощи которых смогли определить место 15 человек, а также извлечь из-под завалов 27 тел.

Непосредственно, шестилетний кокер-спаниель по кличке «Джуна» помог спасти трех человек.

Кинолог Эхтирам Балогланов рассказал «Анадолу», что приказ об отправке в братскую страну поступил 6 февраля, сразу после поступления информации о землетрясении.

«Кахраманмараш, в который мы прибыли, был фактически разрушен. Люди искали помощи. Мы работали в три смены — по 24 часа в сутки. Собаки-спасатели облегчали работу. В спасении важна каждая минута», — сказал он.

«В Кахраманмараше благодаря «Джуне» мы спасли трех человек. Родственники спасенных не знали, как благодарить животное. Ее прозвали «герой Джуна», — сказал кинолог.