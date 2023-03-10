За последние 4 года объем поступающей в Мингячевирское водохранилище воды сократился до 50%.

Об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на брифинге на тему «Причины нехватки воды в стране и текущая ситуация», передает АПА.

Он сказал, что если в 2018 году поступило 823 млн кубометров воды, то в 2022 году этот показатель снизился до 455 млн: «Это связано с меньшим количеством осадков и меньшим количеством воды, поступающей трансграничными реками. По сравнению с предыдущими годами мы смогли собрать больше воды в наше водохранилище, чтобы затем могли расходовать в летние месяцы».

Вугар Керимов отметил, что Азербайджан расположен в регионе с ограниченными водными ресурсами: «Почти 70 процентов нашей воды поступает из трансграничных рек. По объему воды на душу населения наша страна занимает 90-е место, по водным ресурсам мы на 140-м месте в мире».

Замминистра сказал, что прогнозы, к сожалению, неутешительны: «Запасы воды в Азербайджане за последние 30 лет сократились примерно на 20 процентов. К 2050 году они, вероятно, сократятся на 15-20 процентов. Это показывает, что мы должны экономить воду».

«В стране 25 миллиардов кубометров водных ресурсов. Из них 16,5 миллиарда — подземные воды, 8,5 миллиарда — поверхностные воды», отметил Керимов.