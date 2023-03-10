Подписан договор о совместном использовании водохранилища Джандаргёль, расположенного на границе между Азербайджаном и Грузией.

Документ был подписан в рамках визита в Грузию представителей ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» во главе с заместителем председателя Закиром Гулиевым, сообщает Report.

Визит состоялся по приглашению ООО «Мелиорация Грузии». В рамках визита был подписан соответствующий договор о совместном использовании водохранилища, а также состоялся осмотр оросительных систем Гардабани.