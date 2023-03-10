Российская пропагандистка Маргарита Симоньян в очередной раз пригрозила Грузии ракетным ударом на фоне протестных акций, которые 7 марта начались в Тбилиси.

«Не осталось у них кремленологов, и некому им подсказать, что, в случае повторения августа 2008-го, с Грузией никто цацкаться не будет и войска туда посылать не будет, а просто шарахнут сразу по Тбилиси, особо не разбирая», — заявила она.

При этом Симоньян придумала сразу три причины для удара по Грузии: российским войскам сейчас «не до сантиментов», в Тбилиси нет Киево-Печерской лавры, россияне никогда не считали себя «одним народом с грузинами».

«Российская Федерация никогда не была «Тбилисской Русью». Так что зря вот это все затеяли. Пожалели бы красивый город и темпераментных его жителей. Раз уж они сами себя не жалеют», — заявила пропагандистка.