Темп российского наступления под Бахмутом Донецкой области, где продолжаются бои, увеличился.
Об этом пишет американский «Институт изучения войны» (ISW).
Российские войска продвинулись к северо-западу от Бахмута. Опубликованные 9 марта кадры с геолокацией указывают на то, что «Вагнер», вероятно, захватил Дубово-Васильевку (о чем ранее заявлял куратор ЧВК Пригожин).
Это направление может использоваться россиянами для более широкого окружения украинских позиций в районе Хромово, через которое проходит дорога Бахмут — Часов Яр, предполагает ISW.
Также «российские войска добились незначительных успехов на юге Бахмута вдоль трассы T0513 (в сторону Константиновки — Ред.)».
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