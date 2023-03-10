Темп российского наступления под Бахмутом Донецкой области, где продолжаются бои, увеличился.

Об этом пишет американский «Институт изучения войны» (ISW).

Российские войска продвинулись к северо-западу от Бахмута. Опубликованные 9 марта кадры с геолокацией указывают на то, что «Вагнер», вероятно, захватил Дубово-Васильевку (о чем ранее заявлял куратор ЧВК Пригожин).

Это направление может использоваться россиянами для более широкого окружения украинских позиций в районе Хромово, через которое проходит дорога Бахмут — Часов Яр, предполагает ISW.

Также «российские войска добились незначительных успехов на юге Бахмута вдоль трассы T0513 (в сторону Константиновки — Ред.)».