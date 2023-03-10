Генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы НАНА Гурбан Етирмишли заявил, что землетрясение в Турции не пробудит очаги в Азербайджане.

«Ближайшее расстояние до очага землетрясения — 712 км до Нахчывана. Вероятность того, что это также повлияет на очаги землетрясений в нашей стране, очень мала», — сказал он во время встречи на тему «Современная сейсмогеодинамическая ситуация в Азербайджане».

Он также назвал регионы Азербайджана с наиболее высокой сейсмоактивностью.

По словам Етирмишли, по карте сейсмоактивности, охватывающей период с начала текущего года по 7 марта, видно, что наибольшая сейсмическая активность наблюдается в Нефтчалинской, Лянкяранской, Астаринской зонах.