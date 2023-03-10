Папа Римский Франциск в первые дни после начала вторжения России в Украину хотел поехать в Москву, чтобы встретиться с президентов России Владимиром Путиным. Но в российском МИДе ему вежливо отказали в визите.

Об этом сообщает Vatican News.

«На второй день войны я пошел в российское посольство в Ватикане, чтобы сказать, что готов поехать в Москву, если Путин даст мне окно для переговоров. Лавров написал мне спасибо, но сейчас не время», — рассказал он.

По его словам, он бы говорил с Путиным также, как говорит публично, а сам Путин является «образованным» человеком.

«Путин знает, что я доступен. Но там есть имперские интересы, не только Российской империи, но и других империй. Для империи типично ставить нации на второе место», — добавил Франциск.