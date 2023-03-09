Агентство развития медиа Азербайджана (MEDIA) распространило заявление в связи с последним отчетом организации Freedom House. Об этом говорится в сообщении Агентства развития медиа.

В заявлении отмечается, что международная неправительственная организация Freedom House в последнем отчете в очередной раз продемонстрировала предвзятое отношение к состоянию СМИ в Азербайджане и существующим реалиям. В нем, в частности, говорится:

«В ответ на предвзятость, высказанную в отношении информационного пространства Азербайджана, заявляем, что Закон Азербайджана “О медиа” не требует, чтобы иностранные интернет-платформы регистрировались в качестве местных юридических лиц, как утверждается в отчете. Согласно положениям Закона, открытие филиалов и представительств иностранных медиа-субъектов в Азербайджане регулируется международными договорами, стороной которых является Азербайджан, и для этого не требуется регистрация этих субъектов в качестве местного юридического лица.

Следует особо подчеркнуть, что положения Закона не распространяются на платформы видео-публикаций, интернет-телевидение и другие виды деятельности, относящиеся к данной категории, и ни в коем случае не предусматривают регулирование их деятельности.

С учетом международного подхода правовая оценка противоправным ситуациям в сфере медиа давалась судом на основе принципа равенства сторон, а полномочия государственных органов в этом направлении были ограничены. Ни один государственный орган не вправе приостанавливать или прекращать деятельность субъектов СМИ или каким-либо образом вмешиваться в их работу.

Закон, в котором говорится, что “государственная цензура в сфере средств массовой информации, а также создание и финансирование государственных органов (учреждений) или должностей в этих целях” запрещены, полностью исключает цензуру. Кроме того, он обязывает государство обеспечивать плюрализм мнений и свободу деятельности в сфере СМИ.

Также в целях обеспечения свободы журналистов и права населения на оперативную и объективную информацию Закон возлагает на государственные органы обязанность предоставлять представителям СМИ подробную информацию о любом факте или событии, а вмешательство в профессиональную деятельность журналистов считает недопустимым.

Отчет организации, которая продолжает искажать факты об Азербайджане, не связывается с официальными источниками при выражении своего мнения, не отвечает на наши неоднократные инициативы для диалога и, наконец, называет страну, восстановившую свою территориальную целостность, “оккупантом”, не только является совершенно безосновательным и недостоверным с юридической и логической точки зрения, но и противоречит нормам и принципам международного права».