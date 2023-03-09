Вугар Исмаил оглы Алиев утвержден на должность начальника Главного таможенного управления Нахчыванской АР.
Данное распоряжение подписал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров.
Вугар Исмаил оглы Алиев утвержден на должность начальника Главного таможенного управления Нахчыванской АР.
Данное распоряжение подписал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров.
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