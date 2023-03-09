Мы собираемся для участия в Бакинском форуме уже в десятый раз, и нам приятно видеть, что его убедительная сила, многообразие, исключительное качество, опыт и интеллектуальный потенциал приобретают все большее значение.

Об этом в своем выступлении на X Глобальном Бакинском форуме заявила бывший президент Латвии, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга. Ее слова приводит «Азертадж».

«Глобальный Бакинский форум, безусловно, не состоялся бы без поддержки президента Азербайджана Ильхама Алиева. Президент поддержал нас с первых дней», – подчеркнула Вайра Вике-Фрейберга, отметив, что Глобальный Бакинский форум имеет важное значение с точки зрения обмена мнениями для поиска решений проблем, которые волнуют мир.