В результате оперативных мероприятий, проведенных на основе поступившей информации, сотрудники Масаллинского районного отделения полиции (РОП) за последний месяц на территории района задержали 12 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств.

Об этом говорится в заявлении Лянкяранской региональной группы пресс-службы МВД.

Было отмечено, что в ходе личного обыска у задержанных было обнаружено и изъято большое количество расфасованных наркотиков.

По фактам в Масаллинском РОП продолжаются необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

«Сотрудники полиции продолжают меры по борьбе по выявлению преступных связей задержанных, а также по задержанию других лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков на территории района», — отмечается в сообщении.