США вводят санкции против ряда китайских производителей компонентов для беспилотников за сотрудничество с Ираном, заявляет американский минфин.

«Бюро по контролю за иностранными активами минфина вводит санкции против сети из пяти компаний и одного лица за усилия по поддержке закупками иранской программы БПЛА», — говорится в распространенном сообщении ведомства.

Как говорится в сообщении, компании ответственны «за продажу и доставку тысяч компонентов аэрокосмической промышленности, которые могут быть использованы для разработки и создания беспилотников.