Азербайджан неизменно привлекает внимание продуктивными инициативами и проектами. В то время, когда Европа столкнулась с энергетическим кризисом, Азербайджан оказал нам большую поддержку и, можно сказать, спас Старый свет. Мы благодарим президента Ильхама Алиева за этот шаг и за его усилия.

Об этом заявил бывший президент Болгарии Петр Стоянов.

Подчеркнув важность Глобального Бакинского форума, который ежегодно проводит Международный центр Низами Гянджеви, Петер Стоянов сказал: «Диалог между народами и религиями имеет особое значение для предотвращения международных конфликтов и решения существующих в мире проблем. Необходимо вести диалог между странами». Его слова приводит «Азертадж».

Экс-президент подчеркнул, что от укрепления межкультурного и политического диалога зависит будущее всего мира.