9 марта при поддержке Русского дома в Баку прошла конференция с торговым представителем России в Азербайджане Русланом Мирсаяповым.

Согласно информации пресс-службы Российского информационно-культурного центра, в ней приняли участие свыше 20 молодых предпринимателей, среди которых представители порядка десяти регионов России.

Отметив, что Азербайджан открыт для предложений по сотрудничеству в предпринимательской сфере, Руслан Мирсаяпов сказал: «Российско-азербайджанское сотрудничество развивается по широкому треку. Напомню, что 22 февраля 2022 в Москве была подписана Декларация о союзническом взаимодействии России и Азербайджана. Эта декларация определяет действия на основе взаимных договорённостей, которые всегда выполняются обеими сторонами. Уже 18 регионов заключили с Азербайджаном соглашения о сотрудничестве. Очень востребованные направления – цифровизация, энергоэффективность, бережливое производство, SMART города и поселки, SMART Agro. Все эти ноу-хау азербайджанские предприниматели с удовольствием внедряют в своем бизнесе».

Руководитель трека «Росмолодежь. Бизнес» Алексей Рвачев подчеркивает, что организация готова в этом году устроить бизнес-миссию в Азербайджане: «Прямая коммуникация с заинтересованными предпринимателями с двух сторон позволяет выстраивать дорожную карту взаимодействия. Происходит обобщение лучших практик по работе с молодежью, заинтересованной во ведении предпринимательской деятельности в странах СНГ». Кроме этого, российских бизнесменов заинтересовала возможность участия в фестивалях аграрных инноваций, традиционно проводимых в разных регионах Азербайджана. «Трек Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь. Бизнес» в этом году реализует программу по развитию молодежного предпринимательства в странах СНГ, задача которой создание и развитие новой площадки для коммуникации между предпринимателями. Мы запланировали пять бизнес-миссий в страны СНГ и три ответных приема зарубежных бизнес-делегаций», – заключил он.

В финале онлайн-конференции участники договорились о проведении бизнес-миссии в текущем году, где молодые предприниматели смогут лично завязать знакомства и заключить партнерские соглашения. В рамках деятельности Росмолодежь.Бизнес создан Клуб молодых предпринимателей, участниками которого уже являются порядка четырех тысяч человек со всей страны. Он создан для тех, кто стремится масштабировать свою компанию и вывести ее на новый уровень. В этом году запланировано проведение свыше 200 встреч в 65 регионах России. Помимо этого, участники клуба могут посетить крупные международные экономические форумы, попасть на закрытые встречи с лидерами общественного мнения, включиться в состав делегации Росмолодежи в бизнес-миссиях по России и СНГ.